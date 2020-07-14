Динамо - Заря: прогноз букмекеров на матч УПЛ

На "Олимпийском" состоится решающий матч в битве за серебро чемпионата.

В 31-м туре Украинской Премьер-лиги в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" и "Зари".

На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - Заря.

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Начало встречи - в 19.00.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

На победу "Динамо" дается коэффициент 1,64, тогда как на "Зарю" - 5,00. Ничья оценивается коэффициентом 4,20.

На то, что динамовцы не покинут поле без очков, можно поставить с коэффициентом 1,17. На ничью или победу "Зари" - 2,26.

В текущем сезоне команды трижды встречались в рамках УПЛ. В сентябре была зафиксирована ничья 2:2, в декабре победу в Киеве праздновала "Заря" (2:1), а в июне "Динамо" обыграло луганчан в Запорожье со счетом 3:1.

В турнирной таблице Премьер-лиги "Заря" занимает второе место, опережая "Динамо" на один пункт.

УНИАН ранее представил расклады и прогноз букмекеров перед последними турами УПЛ.

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