Битва за серебро в УПЛ: расклады и прогноз букмекеров перед последними турами

На путевку в Лигу чемпионов претендуют "Заря", "Динамо" и "Десна".

До завершения сезона в Украинской Премьер-лиге осталось сыграть два тура. Главной интригой чемпионата остается судьба серебряных медалей и путевки в Лигу чемпионов.

После 30-го тура на заветное второе место претендуют три клуба: "Заря", "Динамо" и "Десна". Все они находятся друг от друга на расстоянии одного очка.

31-й тур пройдет 16 июля, а 32-й - 19 июля.

Турнирная таблица

"Заря"

С кем играет в последних турах: "Динамо" (в гостях), "Десна" (дома)

У "Зари" - поул-позиция в борьбе за серебро, но при этом самый тяжелый календарь. Луганскому клубу в последних турах предстоит сыграть против обоих конкурентов.

Чтобы гарантированно остаться на втором месте и не зависеть ни от кого, "Заре" нужно в матчах с "Динамо" и "Десной" набрать 4 очка. Победа над киевлянами в 31-м туре при определенных раскладах (ничья или поражение "Десны" от "Александрии") досрочно гарантирует луганчанам второе место.

Как играли в этом сезоне: против Динамо - 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, против "Десны" - 2 победы, 1 поражение

"Динамо"

С кем играет в последних турах: "Заря" (дома), "Колос" (в гостях)

"Динамо" ухудшило свое положение, не сумев обыграть в 30-м туре "Александрию". Тем не менее, шансы киевлян на серебро выглядят неплохо, так как в заключительном туре им предстоит играть с явным аутсайдером топ-шестерки УПЛ "Колосом", который в этом сезоне был обыгран три раза из трех.

Но ключевым, безусловно, будет матч против "Зари". Проигрывать луганчанам нельзя, это сразу лишит "Динамо" шансов на серебро. При ничейном результате нужно будет не только обыграть затем "Колос", но и рассчитывать на ничью в матче последнего тура "Заря" - "Десна", если черниговцы перед этим обыграют "Александрию", или на непобеду "Зари" над "Десной", если черниговцы потеряют очки с "Александрией".

Самый простой вариант для "Динамо", конечно, три очка в матче с "Зарей", которые снимут большинство вопросов.

Как играли в этом сезоне: против "Зари" - 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, против "Колоса" - 3 победы

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"Десна"

С кем играет в последних турах: "Александрия" (дома), "Заря" (в гостях)

Для "Десны" оптимальным вариантом будет ничья в матче "Динамо" - "Заря" или поражение "Динамо" и собственная победа над "Александрией" в 31-м туре. В таком случае все карты будут в руках у команды из Чернигова - победа еще и над луганчанами гарантирует второе место.

При этом интересно, что "Десне" может хватить и одной лишь победы над "Зарей", но для этого нужно, чтобы "Динамо" в последних турах дважды сыграло вничью. Если все трио наберет по 58 очков, "Десна" выйдет на второе место по очкам в личных встречах.

Как играли в этом сезоне: против "Александрии" - 3 победы, против "Зари" - 1 победа, 2 поражения

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают фаворитом в борьбе за серебряные медали киевское "Динамо".

Кто выиграет серебро УПЛ. Котировки

1. "Динамо" - 1,35

2. "Заря" - 3,75

3. "Десна" - 8,50

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам 30-го тура.

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