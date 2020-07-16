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Динамо - Заря: обзор и полное видео матча УПЛ

21:10, 16 июля 2020
Футбол
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Динамо и Заря встречались в четвертый раз в сезоне / фото ФК Динамо Киев

"Динамо" одержало волевую победу со счетом 3:1. Дублем у киевлян отличился Виктор Цыганков, еще один мяч на счету Сергея Сидорчука. У "Зари" гол забил Артем Громов.

Видеообзор матча

Полное видео матча

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" готово продать Виктора Цыганкова.

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