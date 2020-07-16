Динамо - Заря: обзор и полное видео матча УПЛ
21:10, 16 июля 2020Футбол
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В Киеве прошел матч претендентов на серебряные медали.
Динамо и Заря встречались в четвертый раз в сезоне / фото ФК Динамо Киев
В центральном матче 31-го тура чемпионата Украины встречались Динамо" и "Заря". Матч прошел 16 июля на НСК "Олимпийский".
"Динамо" одержало волевую победу со счетом 3:1. Дублем у киевлян отличился Виктор Цыганков, еще один мяч на счету Сергея Сидорчука. У "Зари" гол забил Артем Громов.
Видеообзор матча
Динамо - Заря - 3:1. Обзор матча
Полное видео матча
Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" готово продать Виктора Цыганкова.
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