Динамо - Заря: обзор и полное видео матча УПЛ

В Киеве прошел матч претендентов на серебряные медали.

В центральном матче 31-го тура чемпионата Украины встречались Динамо" и "Заря". Матч прошел 16 июля на НСК "Олимпийский".

"Динамо" одержало волевую победу со счетом 3:1. Дублем у киевлян отличился Виктор Цыганков, еще один мяч на счету Сергея Сидорчука. У "Зари" гол забил Артем Громов.

Видеообзор матча

Полное видео матча

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" готово продать Виктора Цыганкова.

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