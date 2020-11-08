"Динамо" в ослабленном составе потерпело первое поражение в сезоне в УПЛ.

В центральном матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги на "Олимпийском" встречались "Динамо" и "Шахтер". Встреча завершилась уверенной победой "горняков".

Из-за вспышки коронавируса в "Динамо" Мирча Луческу смог внести в заявку на этот матч только 16 игроков.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте - Додо подал с правого фланга, Руслан Нещерет ошибся на выходе, а Жуниор Мораес забил головой.

Перед перерывом "Динамо" осталось в меньшинстве после того, как Сергей Сидорчук грубо сбил Виктора Корниенко. Катерина Монзуль сперва показала капитану "Динамо" желтую карточку, но, посмотрев видеоповтор, изменила свое решение.

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В середине второго тайма "Шахтер" удвоил свой перевес в счете - Тарас Степаненко пробил издали, мяч попал в пятку Маркосу Антонио и залетел в угол ворот.

Еще через семь минут "горняки" довели счет до крупного - Алан Патрик в касание нанес прицельный удар из-за пределов штрафной.

"Динамо" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Мораес, 34, Маркос Антонио, 65, Алан Патрик, 72

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Родригес (Русин, 70), Цыганков, Вербич (де Пена, 62)

"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко (Сиприано, 50), Степаненко, Маркос Антонио (Коваленко, 69), Тете, Марлос (Алан Патрик, 70), Тайсон (Соломон, 52), Мораес (Фернандо, 70)

Предупреждения: Андриевский, Вербич - Тете, Марлос, Маркос Антонио

Удаление: Сидорчук, 45+2

"Динамо" - "Шахтер": итоги матча

"Динамо" потерпело первое поражение в текущем сезоне УПЛ.

"Шахтер" набрал 19 очков и вплотную подобрался к "Динамо", которое сохраняет лидерство в УПЛ, имея в активе 20 очков.

"Шахтер" одержал 25-ю победу над "Динамо" в рамках чемпионатов Украины. У "Динамо" - 24 победы, еще 17 матчей завершились вничью.

"Динамо" и "Шахтер" встречались во второй раз в этом сезоне. Ранее команда Луческу одержала победу в битве за Суперкубок Украины (3:1).

В 10-м туре "Шахтер" 21 ноября будет принимать "Александрию", а "Динамо" в этот же день сыграет на выезде с "Ингульцом".

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Автор: Антон Дударь