Один соперник на двоих: Шахтер и Динамо проведут товарищеские матчи перед возобновлением сезона

Гранды украинского футбола встретятся с "Рухом".

Комитет арбитров УАФ опубликовал список товарищеских матчей украинских команд, которые состоятся перед возобновлением украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Первым из грандов УПЛ сыграет "Динамо" - киевляне 22 мая в 16:00 встретятся со львовским "Рухом". Арбитром поединка на базе столичного клуба назначен Евгений Арановский.

Львовская команда также станет соперником донецкого "Шахтера". Матч пройдет 24 мая на киевской базе "Святошин", где тренируются "горняки". Время начала встречи не уточняется.

Полное расписание товарищеских матчей

22 мая

15.00. "Минай" - "Львов". Арбитр - Ярослав Козык

16.00. "Динамо" - "Рух". Арбитр - Евгений Арановский

"Александрия" - "Ворскла". Арбитр - Виктор Копиевский

23 мая

17.00. "Колос" - "Олимпик". Арбитр - Сергей Бойко

24 мая

"Шахтер" - "Рух". Арбитр - Николай Балакин

26 мая

"Александрия" - "Черкащина". Арбитр - Виктор Копиевский

Возобновление сезона УПЛ запланировано на 30 мая.

УНИАН ранее сообщал о том, что Кабмин назвал два главных условия для проведения матчей УПЛ.