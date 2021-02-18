"Динамо" примет чемпиона Бельгии в Киеве.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" будет принимать бельгийский "Брюгге". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Брюгге.

Динамо - Брюгге: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Начало встречи было перенесено из-за погодных условий, чтобы футболисты могли сыграть в более благоприятной температуре.

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И "Динамо", и "Брюгге" оказались в Лиге Европы после того, как заняли третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.

Команды сыграют друг против друга в третий раз. Их предыдущая дуэль состоялась в квалификации Лиги чемпионов 2019-2020 и завершилась триумфом "Брюгге" (1:0, 3:3).

Лига Европы, 1/16 финала

Динамо - Брюгге

Онлайн-трансляция матча

Мирча Луческу перед игрой подчеркнул, что это будет матч равных соперников: "Мне кажется, наш поединок будет самым равным по силе среди всех в Лиге Европы".

Текущая форма команд. "Брюгге", к слову, выиграл в десяти матчах подряд.

"Динамо" перед матчем ЛЕ возобновило сезон игрой против "Олимпика", одержав победу со счетом 3:1. Дублем отличился Артем Беседин. А вот "Брюгге" отдыхал с 10 февраля - матч команды в чемпионате Бельгии перенесли из-за плохого состояния поля.

Главным арбитром матча назначен финн Маттиас Гестраниус.

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем