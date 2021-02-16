Киевляне начинают свой путь в плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы.

Киевское "Динамо" 18 февраля проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Брюгге.

По мнению букмекеров, "Динамо" является фаворитом домашнего матча.

Так, на победу киевлян дается коэффициент 2,55, на ничью - 3,40, а на победу "Брюгге" - 2,85.

В то же время букмекеры считают бельгийский клуб фаворитом на проход в следующий этап по итогам двух встреч.

На "Динамо" букмекеры выставили коэффициент 2,41, а на "Брюгге" - 1,57.

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

В Лиге чемпионов чемпион Бельгии "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего из "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Легионер "Динамо" рассказал о настрое взять реванш у "Брюгге".

Перед игрой соперник "Динамо" из-за коронавируса и дисквалификации остался без главного тренера и ряда игроков.

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Автор: Антон Дударь