Румынский тренер заявил, что "Брюгге" играет в агрессивной манере и исповедует атакующий футбол.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с бельгийским "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

Слова тренера приводит официальный сайт "Динамо".

"Что касается тактической модели игры, "Брюгге" - очень атакующая команда. Финансирование в клубе на уровне, и "Брюгге" с каждым годом улучшает свои качества, подписывая игроков под свой атакующий стиль игры", - сделал комплимент сопернику Мирча.

На вопрос журналиста соглашается ли он с тем, что это будет матч равных команд, Луческу охотно согласился с этим тезисом:

"Наверное, это так, и в первую очередь, потому что встречаются два клуба, которые являются лидерами в своих национальных чемпионатах. Если я не ошибаюсь, таких пар больше нет. Мне кажется, наш поединок будет самым равным по силе среди всех".

По словам румына, "Динамо" должно найти баланс.

"Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, учитывая, что соперник играет в очень агрессивной, атакующей манере. Важно выходить из-под этого прессинга и использовать свободные зоны за спинами соперников", - считает Мирча.

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Опытный тренер отметил, что в общую группу вернулся только Илья Забарный. Беньямин Вербич, Никита Бурда и Тудор Белуце вне основной обоймы.

Также на вопрос журналиста доволен ли Луческу работой на трансферном рынке, 75-летний наставник ответил:

"Мы хорошо подготовились во время сборов, провели один матч в чемпионате, который добавил мне оптимизма. Соперник провел много игр в своем чемпионате, в этом плане они более подготовлены, находятся в хорошем игровом ритме. Но все решится в этих двух матчах".

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

В Лиге чемпионов чемпион Бельгии "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо "пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего с "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Перед игрой соперник "Динамо" из-за коронавируса и дисквалификации остался без главного тренера и ряда игроков.

"Динамо" возобновило сезон победой над "Олимпиком" в УПЛ, а "Брюгге" отдыхал более недели - матч чемпионата против "Шарлеруа" был перенесен.

Судить матч будет бригада арбитров из Финляндии во главе с 42-летним Маттиасом Гестраніусом.

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Автор: Будрин Артем