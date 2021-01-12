Жерсон Родригес заявил, что киевляне будут предельно мотивированы.

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с бельгийским "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

Слова Родригеса приводит официальный сайт "Динамо".

"Я думаю, что здесь уместно говорить о таком понятии, как реванш. В прошлый раз мы проиграли "Брюгге", они преградили нам путь в Лигу чемпионов. Поэтому, полагаю, что каждый наш игрок будет мотивирован на новую встречу с бельгийцами", - сказал Родригес.

"У нас уже наметилось еврокубковое соперничество с "Брюгге". Мы обязаны выиграть, взять реванш и доказать таким образом, что то поражение было случайным", - добавил Родригес.

"Динамо" - "Брюгге": что нужно знать

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" пройдут 18 и 25 февраля.

"Брюгге" является чемпионом Бельгии 2019-2020. Турнир был завершен досрочно из-за коронавируса. После 29 туров "Брюгге" на 25 очков опережал ближайшего преследователя.

В Лиге чемпионов "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего из "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

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Автор: Антон Дударь