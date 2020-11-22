Матей Юг / фото REUTERS
Главным арбитром матча 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" будет словенец Матей Юг.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
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Помогать ему на линиях будут словенцы Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвертым арбитром назначен Нейц Кайтазович, который также представляет Словению. За VAR будет отвечать немец Саша Штегеманн.
С "Динамо" Юг ранее пересекался один раз - в 1/16 финала Лиги Европы 2017-2018 он судил матч киевлян против греческого АЕКа, который завершился вничью - 0:0.
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" состоится 24 ноября на "Олимпийском". Встреча пройдет без зрителей.
- После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.
- Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.
- В ответном матче против "Барселоны" "Динамо" вновь не сможет рассчитывать на многих игроков - в предыдущем матче (в УПЛ) киевляне недосчитались 15 футболистов.
- Перед поединком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обыграло "Ингулец" со счетом 2:0, а "Барселона" в чемпионате Испании уступила "Атлетико" (0:1) из-за ошибки вратаря.
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