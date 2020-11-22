УЕФА назначил арбитров на матч Лиги чемпионов.

Главным арбитром матча 4-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" будет словенец Матей Юг.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте такжеДинамо - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Помогать ему на линиях будут словенцы Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвертым арбитром назначен Нейц Кайтазович, который также представляет Словению. За VAR будет отвечать немец Саша Штегеманн.

С "Динамо" Юг ранее пересекался один раз - в 1/16 финала Лиги Европы 2017-2018 он судил матч киевлян против греческого АЕКа, который завершился вничью - 0:0.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится 24 ноября на "Олимпийском". Встреча пройдет без зрителей.

После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.

Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.

В ответном матче против "Барселоны" "Динамо" вновь не сможет рассчитывать на многих игроков - в предыдущем матче (в УПЛ) киевляне недосчитались 15 футболистов.

Перед поединком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обыграло "Ингулец" со счетом 2:0, а "Барселона" в чемпионате Испании уступила "Атлетико" (0:1) из-за ошибки вратаря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь