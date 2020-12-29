Диего Коста покинет "Атлетико" раньше завершения срока контракта.

Лидер чемпионата Испании мадридский "Атлетико" объявил о расторжении контракта с нападающим Диего Костой.

Об этом сообщил официальный сайт "Атлетико".

В клубе отметили, что досрочное расторжение контракта, который действовал до июня 2021 года, инициировал сам Коста.

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Несколько дней назад он попросил об этом по личным причинам.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что 32-летний футболист может вернуться в АПЛ.

Диего Коста: карьера в "Атлетико"

Диего Коста вернулся в "Атлетико" в 2018 году после трех лет в "Челси".

В общей сложности за два периода в Мадриде форвард провел за "Атлетико" 215 матчей, забив 83 гола и отдав 36 результативных передач. Вместе с мадридцами он выигрывал чемпионат Испании в 2014 году.

В текущем сезоне на счету форварда 2 гола в 7 матчах за "Атлетико" в чемпионате Испании.

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Автор: Антон Дударь