В УПЛ рассказали, когда планируют возобновить сезон

Чемпионат Украины может возобновиться в июне.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда может возобновиться сезон в украинском футболе.

Об этом Дикий сказал в интервью сайту Sport Arena.

"Проект календаря предусматривает конкретные даты - мы планируем начинать в начале июня", - отметил руководитель УПЛ.

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По словам Дикого, в УПЛ разработали проект календаря, который будет разослан всем клубам УПЛ, а также его предстоит утвердить УАФ. После этого он будет официально опубликован.

"Календарь будет предусматривать в себе подготовительные сборы, чтобы футболисты смогли возобновить свои физические кондиции и после этого приступят к чемпионату. Ориентировочно на доигрывание чемпионата понадобится порядка семи недель", - сказал Дикий.

При этом исполнительный директор УПЛ подчеркнул, что все зависит от решения правительства:

"Но мы зависим от решения нашего правительства. Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет - то тогда будут внесены коррективы, которые также будут обсуждены с клубами".

Напомним, УПЛ была приостановлена 17 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее в УАФ назвали главное условие для возобновления сезона.