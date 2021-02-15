Гранды европейского футбола встретятся уже в первом раунде плей-офф.

16 февраля на стадионе "Камп Ноу" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Барселона" - ПСЖ.

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"Барселона" - ПСЖ: где смотреть матч онлайн

Прямую трансляцию противостояния испанского и французского клубов можно будет посмотреть в эфире "Футбол 1". Она начнется в 21.55.

Напомним, ПСЖ является финалистом прошлогодней Лиги чемпионов УЕФА.

"Барселона" - ПСЖ: перед матчем

"Барселона" с 15 очками вышла в плей-офф со второго места в своей группе, опередив "Динамо" Киев и "Ференцварош", но уступив "Ювентусу" по личным встречам.

ПСЖ набрал 12 очков в непростой группе с "РБ Лейпциг", "Манчестер Юнайтед" и "Истанбулом" и занял первое место.

"Барселона" и ПСЖ ранее уже четыре раза пересекались в плей-офф Лиги чемпионов (трижды - в четвертьфинале и один раз - в 1/8 финала). Трижды победителями из дуэлей выходили каталонцы. Последняя и самая памятная встреча команд состоялась в 2017 году, когда после 0:4 в гостях "Барселона" победила 6:1 дома.

Как минимум в первом матче против "Барселоны" на поле не выйдет Неймар, получивший травму.

Перед стартом в плей-офф Лиги чемпионов "Барселона" в чемпионате Испании разгромила "Алавес" со счетом 5:1, а ПСЖ со счетом 2:1 в чемпионате Франции обыграл "Ниццу".

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Автор: Будрин Артем