Испанский и французский клубы встретятся на легендарном "Камп Ноу".

16 февраля в Испании пройдет первый матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором померятся силами "Барселона" и ПСЖ. Команды сыграют на поле стадиона "Камп Ноу".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - ПСЖ.

1/8 Лиги чемпионов, плей-офф

Барселона-ПСЖ

Онлайн-трансляция матча

Экс-форвард "Барселоны", а ныне звезда ПСЖ Неймар на этом турнире забил уже 6 голов. Это лучший показатель. Кроме него, по 6 голов также имеют Альваро Мората ("Ювентус"), Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд) и Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед"). Тем не менее из-за травмы Неймар пропустит матч против своей бывшей команды.

Также парижанам не помощник Анхель Ди Мария, который тоже в лазарете.

Тренер ПСЖ Маурисио Почеттино накануне матча:

"Эта команда умеет бороться и создана для побед. Их мышление заточено на победу, как у всех больших клубов. В "ПСЖ" такая же ситуация - мы тоже хотим биться и побеждать. Конечно, нам нужны четкие схемы и идеи, как атаковать и как помешать "Барселоне" идти в атаку. Надеемся, игроки сделают свою работу".

Сегодня матч обещает быть жарким, ведь последняя встреча этих команд завершилась историческим 6:1 в пользу каталонцев в 2017 году.

В минувшем сезоне ПСЖ достигли для себя первого в истории финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии". "Барселона" побеждала в этом турнире 5 раз.

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем