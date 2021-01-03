Артем Кравец открыл счет в матче / фото twitter.com/konyaspor
Украинский нападающий Артем Кравец забил гол за "Коньяспор" в матче 16-го тура чемпионата Турции против "Хатайспора".
На 33-й минуте матча Кравец отличился ударом головой с линии вратарской.
Этим голом украинец вывел "Коньяспор" вперед, однако его команда в итоге проиграла со счетом 1:2.
Для Кравца этот гол стал шестым в десяти матчах за турецкий клуб в этом сезоне.
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