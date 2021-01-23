Украинский футболист забил свой третий гол в сезоне.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился голом за "Вест Хэм" в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Донкастера", представляющего третий по силе английский дивизион.

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Ярмоленко вышел на поле в основном составе "Вест Хэма" и расположился на позиции центрального нападающего.

На 32-й минуте матча украинец забил второй гол "молотобойцев". Ярмоленко получил пас в штрафную от Саида Бенрахма и в касание завершил атаку, элегантно пробросив мяч мимо голкипера.

Для Ярмоленко этот гол стал третьим за "Вест Хэм" в сезоне, все три он забил в кубковых турнирах.

Украинец в итоге провел на поле весь матч, а "Вест Хэм" разгромил соперника со счетом 4:0.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт Emirates FA Cup.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

В текущем сезоне на счету украинца 16 матчей, 3 гола и 3 ассиста в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь