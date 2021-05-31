Андрей Пятов / фото УНИАН
Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов, который после Евро-2020 завершит международную карьеру, пролонгировал соглашение с донецким клубом.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новый контракт рассчитан на два года и завершится в конце сезона 2022/2023.
36-летний Пятов провел 468 поединков в футболке "горняков". Это третий показатель в истории клуба, а больше имеют лишь Дарио Срна (536) и Михаил Соколовский (485).
Страж ворот имеет за плечами 213 официальных матчей за "Шахтер", где он сыграл "на ноль" не пропустив мячей.
Карьера Андрея Пятова: цифры и факты
- Пятов выступает за "Шахтер" с июля 2007 года после перехода из "Ворсклы".
- С донецким клубом Пятов выиграл десять титулов чемпиона Украины, 8 Кубков Украины, 5 Суперкубков Украины и 1 Кубок УЕФА.
- Пятов - на втором месте в истории по количеству титулов чемпиона Украины (10 титулов).
- Голкипер "Шахтера" был включен в рейтинг десяти лучших вратарей 21 века по количеству матчей без пропущенных голов, а также в рейтинг самых преданных футболистов Европы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram