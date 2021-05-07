Андрей Пятов провел за национальную сборную Украины 96 поединков.

Страж ворот донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов после Евро-2020 прекратит выступать за национальную команду.

Об этом 36-летний голкипер заявил в программе "Денисов Time".

Однако Пятов решил повесить бутсы на гвоздь только в стане "желто-синих", а за "Шахтер" продолжит играть и конкурировать с Анатолием Трубиным за статус первого кипера команды.

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Свой первый матч за сборную Украины Пятов сыграл еще в 2007 году. В активе звездного вратаря 96 поединков и участие на Евро-2012 и Евро-2016.

Заметим, что капитан "горняков" является обладателем наиболее длительной "сухой" серии в истории сборной Украины.

По количеству поединков за сборную Украины Пятов занимает пятое место в истории "желто-синих", но имеет шанс попасть в топ-3, если опередит Олега Гусева (98 матчей) и Руслана Ротаня (100 матчей).

Карьера Андрея Пятова: цифры и факты

Пятов выступает за "Шахтер" с июля 2007 года после перехода из "Ворсклы".

С донецким клубом Пятов выиграл десять титулов чемпиона Украины, 8 Кубков Украины, 5 Суперкубков Украины и 1 Кубок УЕФА.

Пятов - на втором месте в истории по количеству титулов чемпиона Украины (10 титулов).

Голкипер "Шахтера" был включен в рейтинг десяти лучших вратарей 21 века по количеству матчей без пропущенных голов, а также к рейтингу самых преданных футболистов Европы.

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Автор: Артем Будрин