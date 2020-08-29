Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов включен в рейтинг самых преданных футболистов Европы.
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В рейтинг, составленный transfermarkt.co.uk, вошли футболисты, которые дольше всего выступают за один клуб.
Пятов занял в этом рейтинге 13-е место. Украинский вратарь выступает за "Шахтер" на протяжении 13 лет и 7 месяцев.
Возглавил рейтинг вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, а в топ-3 также вошли Лионель Месси, который вскоре может покинуть "Барселону", и Марк Нобл из "Вест Хэма".
Рейтинг самых преданных футболистов Европы
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва) - 17 лет и 7 месяцев
2. Лионель Месси ("Барселона") - 16 лет и 7 месяцев
3. Марк Нобл ("Вест Хэм") - 16 лет и 7 месяцев
4. Серхио Альварес ("Сельта") - 16 лет и 1 месяц
5. Оиер Санхурхо ("Осасуна") - 15 лет и 1 месяц
6. Джесси Мулен ("Сент-Этьен") - 15 лет и 1 месяц
7. Франческо Маньянелли ("Сассуоло") - 15 лет и 1 месяц
8. Джорджо Кьеллини ("Ювентус") - 15 лет и 1 месяц
9. Серхио Рамос ("Реал") - 14 лет и 11 месяцев
10. Сэмми Боссут ("Зюльте-Варегем") - 14 лет и 1 месяц
11. Марсело ("Реал") - 13 лет и 1 месяц
12. Антон Шунин ("Динамо" Москва) - 13 лет и 7 месяцев
13. Андрей Пятов ("Шахтер") - 13 лет и 7 месяцев
14. Серхио Бускетс ("Барселона") - 13 лет и 1 месяц
15. Марсель Шмельцер ("Боруссия" Д) - 13 лет и 1 месяц
Андрей Пятов в "Шахтере": цифры и факты
- Пятов дебютировал за "Шахтер" в июле 2007 года после перехода из "Ворсклы". С тех пор вратарь провел за "горняков" 462 матча.
- С донецким клубом Пятов выиграл десять титулов чемпиона Украины, 8 Кубков Украины, 5 Суперкубков Украины и 1 Кубок УЕФА.
- Пятов - на втором месте в истории по количеству титулов чемпиона Украины.
- Голкипер "Шахтера" был включен в рейтинг десяти лучших вратарей 21 века по количеству матчей без пропущенных голов.
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