Андрей Пятов выступает за "горняков" больше тринадцати лет.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов включен в рейтинг самых преданных футболистов Европы.

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В рейтинг, составленный transfermarkt.co.uk, вошли футболисты, которые дольше всего выступают за один клуб.

Пятов занял в этом рейтинге 13-е место. Украинский вратарь выступает за "Шахтер" на протяжении 13 лет и 7 месяцев.

Возглавил рейтинг вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, а в топ-3 также вошли Лионель Месси, который вскоре может покинуть "Барселону", и Марк Нобл из "Вест Хэма".

Рейтинг самых преданных футболистов Европы

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва) - 17 лет и 7 месяцев

2. Лионель Месси ("Барселона") - 16 лет и 7 месяцев

3. Марк Нобл ("Вест Хэм") - 16 лет и 7 месяцев

4. Серхио Альварес ("Сельта") - 16 лет и 1 месяц

5. Оиер Санхурхо ("Осасуна") - 15 лет и 1 месяц

6. Джесси Мулен ("Сент-Этьен") - 15 лет и 1 месяц

7. Франческо Маньянелли ("Сассуоло") - 15 лет и 1 месяц

8. Джорджо Кьеллини ("Ювентус") - 15 лет и 1 месяц

9. Серхио Рамос ("Реал") - 14 лет и 11 месяцев

10. Сэмми Боссут ("Зюльте-Варегем") - 14 лет и 1 месяц

11. Марсело ("Реал") - 13 лет и 1 месяц

12. Антон Шунин ("Динамо" Москва) - 13 лет и 7 месяцев

13. Андрей Пятов ("Шахтер") - 13 лет и 7 месяцев

14. Серхио Бускетс ("Барселона") - 13 лет и 1 месяц

15. Марсель Шмельцер ("Боруссия" Д) - 13 лет и 1 месяц

Андрей Пятов в "Шахтере": цифры и факты

Пятов дебютировал за "Шахтер" в июле 2007 года после перехода из "Ворсклы". С тех пор вратарь провел за "горняков" 462 матча.

С донецким клубом Пятов выиграл десять титулов чемпиона Украины, 8 Кубков Украины, 5 Суперкубков Украины и 1 Кубок УЕФА.

Пятов - на втором месте в истории по количеству титулов чемпиона Украины.

Голкипер "Шахтера" был включен в рейтинг десяти лучших вратарей 21 века по количеству матчей без пропущенных голов.

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Автор: Антон Дударь