Анастасия Романюк - арбитр ФИФА с 2015 года / фото fcvolyn.net
Анастасия Романюк станет второй женщиной, которая будет работать главным арбитром на матчах Украинской Премьер-лиги.
Об этом стало известно из судейских назначений на 26-й тур УПЛ, о которых сообщается на официальном сайте УАФ.
Романюк, которая представляет Ивано-Франковск, будет судить матч "Львов" - "Олимпик".
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Ассистировать ей будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертым арбитром назначен Виктор Копиевский.
Напомним, матчи УПЛ уже судит Катерина Монзуль.
Анастасия Романюк: что о ней известно
- Романюк с 2015 года является арбитром категории ФИФА.
- 14 ноября 2020 она была четвертым судьей в составе украинской женской бригады судей на матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.
- По итогам 2020 года Романюк была награждена призом "Лучший арбитр Первой лиги".
- В этом сезоне, кроме матчей Первой лиги, она также обслуживала два поединка Кубка Украины: "Нива" В - "Кристалл" и "Ужгород" - "Буковина".
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