Анастасия Романюк дебютирует в Украинской Премьер-лиге в 26-м туре.

Анастасия Романюк станет второй женщиной, которая будет работать главным арбитром на матчах Украинской Премьер-лиги.

Об этом стало известно из судейских назначений на 26-й тур УПЛ, о которых сообщается на официальном сайте УАФ.

Романюк, которая представляет Ивано-Франковск, будет судить матч "Львов" - "Олимпик".

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Ассистировать ей будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертым арбитром назначен Виктор Копиевский.

Напомним, матчи УПЛ уже судит Катерина Монзуль.

Анастасия Романюк: что о ней известно

Романюк с 2015 года является арбитром категории ФИФА.

14 ноября 2020 она была четвертым судьей в составе украинской женской бригады судей на матче Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.

По итогам 2020 года Романюк была награждена призом "Лучший арбитр Первой лиги".

В этом сезоне, кроме матчей Первой лиги, она также обслуживала два поединка Кубка Украины: "Нива" В - "Кристалл" и "Ужгород" - "Буковина".

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Автор: Антон Дударь