Голкипер и один из лидеров "Ливерпуля" Алиссон Беккер потерял отца.
Трагедия в семье футболиста произошла 24 февраля, сообщает ESPN.
57-летний Жозе Беккер утонул в озере неподалеку от своего загородного дома на юге Бразилии. Отец футболиста плавал у дамбы.
Читайте такжеМама легендарного Роналдиньо умерла из-за осложнений от коронавирусаОн был объявлен пропавшим без вести около 17.00. В 23.59 его тело было найдено спасателями. Никаких следов насильственной смерти обнаружено не было.
По информации O Globo, Беккер-старший утонул после того, как нырнул с дамбы.
Напомним, Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. В 2019 году он был признан лучшим вратарем мира.
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