Лига Европы при пустых трибунах: анонс матча Вольфсбург - Шахтер

Донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

12 марта на "Фольксваген-Арене" в Вольфсбурге пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и "Шахтером".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Шахтер.

Начало встречи - в 22.00.

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Эта встреча в связи с угрозой распространения коронавируса пройдет при пустых трибунах.

"Вольфсбург"

"Вольфсбург" в текущем розыгрыше Лиги Европы на групповом этапе встречался с другим украинским клубом "Александрией". Немецкому клубу дважды удалось обыграть бронзового призера УПЛ (3:1, 1:0). Из группы "Вольфсбург" вышел со второго места, пропустив вперед "Гент".

В первом раунде плей-офф немецкий клуб дважды обыграл знакомый украинским болельщикам по играм с "Динамо" шведский "Мальме" - 2:1 и 3:0.

Начиная с февраля, беспроигрышная серия "Вольфсбурга" насчитывает 8 матчей. Правда, в двух последних матчах выиграть "волкам" не удалось. "Вольфсбург" в рамках Бундеслиги сыграл вничью с "Унионом" (2:2) и "РБ Лейпциг" (0:0).

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"Шахтер"

"Шахтер", который в плей-офф Лиги Европы оказался после вылета из Лиги чемпионов, в 1/16 финала сумел пройти португальскую "Бенфику". После победы в первой игре со счетом 2:1 в ответной встрече команда Луиша Каштру сумела сыграть вничью - 3:3.

После ответного матча с "Бенфикой" "Шахтер" сенсационно проиграл "Ворскле", потерпев первое поражение в УПЛ за полтора года (0:1). Но завершить первый этап чемпионата "горнякам" удалось на мажорной ноте - 4:1 в матче против "Днепра-1" и 4:3 с "Колосом".

Слова перед матчем

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер:

"Наш соперник - хорошая команда, которая обладает невероятными качествами в нападении. У них есть игроки, которые годами играют на самом высоком международном уровне. Также они хорошо играют один на один. Нам будет очень сложно в обороне. При этом они будут играть компактно. Однако мы можем создать большую интенсивность, чем та, к которой соперник привык в УПЛ".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Были немного разочарованы, что будем играть без зрителей. Нам очень нравится атмосфера полного стадиона. Предстоит очень сложная борьба. "Вольфсбург" выступает в Бундеслиге, одной из топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, завтра нужно быть на высоком уровне".

Травмы и дисквалификации

У "Вольфсбурга" травмированы хавбек Жозуа Гилавоги и защитник Вильям, у "Шахтера" в лазарете находятся Тарас Степаненко, Манор Соломон и Александр Пихаленок.

Ориентировочные составы

"Вольфсбург": Кастеелс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Пауло Отавио, Арнольд, Шлагер, Герхардт, Мехмеди, Вегхорст, Брекало

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Марлос, Мораес

Арбитр

Судить встречу будет лучший арбитр 2019 года по версии IIHF Дамир Скомина.