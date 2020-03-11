Вольфсбург - Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

"Горняки" проведут в Германии первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг, 12 марта, донецкий "Шахтер" встретится с немецким "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок пройдет на стадионе "Фольксваген-Арена".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Шахтер.

Читайте такжеВольфсбург - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Начало поединка - в 22.00.

Прямая трансляция матча "Вольфсбург" - "Шахтер" будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Матч в Германии пройдет при пустых трибунах. Такое решение было принято из-за распространения коронавируса. Ответная игра состоится 19 марта в Харькове.

В 1/16 финала ЛЕ "Шахтер" прошел "Бенфику". Дончане дома обыграли португальцев со счетом 2:1, а затем на выезде была зафиксирована ничья - 3:3.

"Вольфсбург" на предыдущей стадии дважды обыграл шведский "Мальме" - 2:1 дома и 3:0 на выезде.

Перед очередным еврокубковым матчем "Шахтер" встречался с "Колосом" в УПЛ и одержал победу со счетом 4:3. "Вольфсбург", в свою очередь, разошелся миром с "РП Лейпциг" (0:0) в Бундеслиге.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Вольфсбурга" посетил матч "Шахтера" и назвал сильные стороны украинской команды.