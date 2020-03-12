Вольфсбург - Шахтер: онлайн матча Лиги Европы

Чемпион Украины в первом матче 1/8 финала Лиги Европы играл в Германии.

Донецкий "Шахтер" 12 марта проводил первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Встреча проходила на "Фольцваген-Арене" в Германии.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Шахтер.

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Вольфсбург - Шахтер - 1:2

Голы: Брукс, 48 - Мораес, 17, Маркос Антонио, 73

"Вольфсбург": Кастельс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио, Арнольд, Шлагер (Жоау Виктор, 73), Герхардт, Мехмеди (Гинчек, 80), Вегхорст, Брекало

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава, 68), Алан Патрик, Маркос Антонио, Тете, Коваленко (Майкон, 66), Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес

Предупреждение: Вегхорст, Штеффен, Брукс

На 23-й минуте Коваленко не реализовал пенальти (вратарь).

На 45+2-й минуте Вегхорст не реализовал пенальти (мимо ворот).

Онлайн-трансляция матча

"Шахтер" на предыдущей стадии Лиги Европы по сумме двух встреч прошел "Бенфику" (2:1 дома и 3:3 на выезде).

"Вольфсбург" в 1/16 финала одолел шведский "Мальме" (2:1 дома и 3:0 на выезде).

Вольфсбург - Шахтер: анонс матча

В своем предыдущем матче "Шахтер" в УПЛ со счетом 4:3 обыграл "Колос". В национальном первенстве "горняки" идут первыми. "Вольфсбург" в Бундеслиге сыграл вничью с "РБ Лейпциг" (0:0). В чемпионате Германии команда занимает седьмое место.

Вольфсбург - Шахтер: прогноз букмекеров

Судить матч будет бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой.