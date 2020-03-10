Вольфсбург - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Горняков" ждет второй соперник в плей-офф турнира.

В четверг, 12 марта, донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против немецкого "Вольфсбурга" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "Фольксваген-Арена".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Шахтер.

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Букмекеры cчитают фаворитом немецкий клуб. На победу "волков" можно поставить с коэффициентом 2,15, на ничью - 3,45, а на то, что победу сумеет одержать "Шахтер" - 3,55.

На победу или ничью "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,75, "Вольфсбурга" - 1,33.

Проход чемпиона Украины в 1/4 финала оценен в 1,80, а немцев - в 2,08.

Стоит отметить, что матч в Германии пройдет при пустых трибунах - такое решение было принято из-за распространения коронавируса. Ответная игра состоится 19 марта в Харькове.

В 1/8 финала турнира "Шахтер" встречался с "Бенфикой". В Харькове "горняки" одержали победу со счетом 2:1, а на выезде была зафиксирована ничья - 3:3.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Вольфсбурга" посетил матч "Шахтера" и назвал сильные стороны украинской команды.