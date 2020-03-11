УЕФА перенес матчи двух итальянских топ-клубов в Лиге Европы

Поединки с участием "Ромы" и "Интера" перенесены на неопределенный срок.

УЕФА принял решение перенести два матча 1/8 финала Лиги Европы в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Матчи "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома", которые должны были состоятся 12 марта, перенесены на неопределенный срок. Решение по проведению этих поединков будет принято позже.

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Ранее президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что команда не полетит в Италию на матч с "Интером":

"Мы попросили УЕФА найти альтернативу. Не хотим ехать в эпицентр коронавируса. Мы надеемся избежать дисквалификации, но если она будет, значит так тому и быть".

Что касается матча "Севилья" - "Рома", то власти Испании в связи с коронавирусом отказались давать разрешение на посадку самолета с итальянской командой в Испании.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинского футболиста могут не отпустить в сборную из-за коронавируса в Италии.