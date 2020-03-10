Украинского футболиста могут не отпустить в сборную из-за коронавируса в Италии

Руслан Малиновский может пропустить контрольные матчи сборной Украины в марте.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может не приехать в расположение сборной Украины на ближайшие матчи из-за распространения коронавируса в Италии.

Об этом сообщает zbirna.com.

По данным источника, в "Аталанте" приняли решение не отпускать своих футболистов в расположение национальных сборных в ближайшую паузу на международные матчи.

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Стоит отметить, что, согласно распоряжению правительства Италии, на севере страны, включая Бергамо, в котором базируется "Аталанта", введен карантин - границы региона можно пересекать только по особому разрешению.

Напомним, 27 марта сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Франции, а 31 марта - против сборной Польши. Уже было объявлено, что матч против поляков пройдет при пустых трибунах. По неофициальной информации, аналогичное решение будет принято и по матчу во Франции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Италии из-за коронавируса остановили футбольный чемпионат.