"Принял наказание": венгерский защитник Кадар объяснил, почему решил покинуть Динамо

Футболист признался, что нуждался в новом вызове.

Венгерский защитник Тамаш Кадар рассказал, почему решил уйти из киевского "Динамо" в клуб китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн".

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Футболиста цитирует csakfoci.hu.

"Я принял наказание с переводом в дубль, но никто не сможет сказать, что с моей стороны не было желания поговорить с тренером о том, что случилось. К сожалению, этого не произошло. Если бы не было предложения из Китая, я бы продолжил тренироваться со второй командой. Не считаю, что это унизительно. Клуб хотел показать, что в команде ни у кого не будет привилегий.

Я провел с командой три года. Нет ничего удивительного в том, что футболист хочет чего-то нового в карьере и меняет команду. Просто наступило подходящее время", - признался Кадар.

Также защитник подчеркнул, что доволен периодом карьеры в Украине:

"За это время у меня осталось много хороших и плохих воспоминаний. Я горд тем, что стал двукратным обладателем Суперкубка Украины. Эта эра подошла к концу, а я постараюсь вспоминать только хорошее".

По информации портала Transfermarkt, на переходе Кадара "Динамо" заработало 3 миллиона евро.

29-летний Кадар выступал за "Динамо" с 2017 года. На его счету в общей сложности 104 матча и 1 гол в составе киевского клуба.

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что украинцем из "Динамо" интересуются "очень серьезные клубы".