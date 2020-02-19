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Украинцем из Динамо интересуются "очень серьезные клубы" - журналист

10:08, 19 февраля 2020
Футбол
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Летом Динамо может получить предложение по Виталию Миколенко / фото: ФК Динамо

Об этом журналист сказал в эфире программы "Циганик Live" на YouTube.

"На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Поверьте, я знаю, что есть интерес, звонили некоторые агенты... Но пока что нет реального предложения", - сказал Цыганык.

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"Все топ-клубы свои главные трансферы проводят летом. И я уверен, что по Миколенко придет очень серьезное предложение. А дальше уже клуб будет решать - продавать его или нет", - добавил журналист.

Цыганык также отметил, что на Миколенко претендуют "серьезные клубы АПЛ".

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Миколенко в 10 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, Миколенко был включен в число самых перспективных футболистов Европы.

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