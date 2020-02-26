Лион - Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов
10:27, 26 февраля 2020Футбол
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Французский клуб примет чемпиона Италии в рамках 1/8 финала.
Пауло Дибала / REUTERS
26 февраля во Франции пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лионом" и "Ювентусом". Команды сыграют на "Стад де Люмьер".
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
В Украине в прямом эфире транслировать матч "Лион" - "Ювентус" будет телеканал "Футбол 1".
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Напомним, "Лион", набрав 8 очков, вышел в плей-офф ЛЧ со второго места в группе. Французский клуб пропустил вперед "РБ Лейпциг", но обошел "Бенфику" и "Зенит".
"Ювентус" в шести матчах группового этапа набрал 16 очков и стал первым в одной группе с "Атлетико", "Байером" и "Локомотивом".
Ранее "Лион" и "Ювентус" в еврокубках встречались четыре раза. Туринский клуб одержал три победы при одной ничьей.
УНИАН также сообщал о том, где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити".
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