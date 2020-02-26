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Лион - Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов

10:27, 26 февраля 2020
Футбол
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Пауло Дибала / REUTERS

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В Украине в прямом эфире транслировать матч "Лион" - "Ювентус" будет телеканал "Футбол 1".

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Напомним, "Лион", набрав 8 очков, вышел в плей-офф ЛЧ со второго места в группе. Французский клуб пропустил вперед "РБ Лейпциг", но обошел "Бенфику" и "Зенит".

"Ювентус" в шести матчах группового этапа набрал 16 очков и стал первым в одной группе с "Атлетико", "Байером" и "Локомотивом".

Ранее "Лион" и "Ювентус" в еврокубках встречались четыре раза. Туринский клуб одержал три победы при одной ничьей.

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити".

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