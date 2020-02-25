Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов
В среду, 26 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов первую игру проведут "Реал" и "Манчестер Сити". Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Манчестер Сити.
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Начало встречи - в 22.00.
В прямом эфире в Украине транслировать матч будет телеканал "Футбол 2".
Испанскому гранду не удалось выиграть свою группу. "Реал" стал вторым в квартете A, отстав от "Пари Сен-Жермен" на пять очков.
"Манчестер Сити" выступал в группе C и без особых проблем вышел в плей-офф с первого места, опередив "Аталанту" на семь пунктов.
Команды встречались между собой в Лиге чемпионов четыре раза. В 2016-м году состоялись последние две игры - в Англии была зафиксирована ничья (0:0), а в Мадриде победу праздновали хозяева - 1:0. В 2012-м ситуация была аналогичной - 1:1 в Манчестере и 3:2 - в Мадриде.
Ответную игру команды проведут в Манчестере на стадионе "Этихад" 17 марта.
УНИАН также публиковал полное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.