Неудержимый форвард Боруссии Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов

Эрлинг Холанд в текущем розыгрыше турнира забил уже 10 голов.

Норвежский нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд, который отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, стал автором нового рекорда.

Для того, чтобы забить десять голов в главном клубном турнире Европы, Холанду понадобилось всего семь матчей. Он побил предыдущий рекорд на четыре матча.

Так, ранее нападающим Адриано, Садио Мане и Роберто Фирмино удавалось забить десять голов в первых одиннадцати матчах в рамках Лиги чемпионов.

Читайте такжеЛига чемпионов: Ливерпуль проиграл в Мадриде, фантастический норвежец принес Боруссии победу над ПСЖ

Отметим, что Холанд стал первым футболистом, который забил в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды. На его счету восемь голов за "Зальцург" на групповом этапе и два мяча за "Боруссию" в плей-офф.

Напомним, дубль норвежца принес "Боруссии" домашнюю победу над ПСЖ со счетом 2:1. Холанд был признан лучшим игроком матча.

Как сообщал УНИАН, ранее Холанд забил восьмой гол в пяти матчах чемпионата Германии.