Динамо проведет матч с Ворсклой при пустых трибунах

Киевский клуб исполнит наказание за скандал с расизмом.

Киевское "Динамо" проведет домашний поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы" без болельщиков.

Читайте такжеАпелляция Динамо по расистскому скандалу в матче с Шахтером отклонена

Об этом сообщила пресс-служба вице-чемпиона Украины.

При этом матч, который станет первым для команды Алексея Михайличенко после зимней паузы, перенесут с "Олимпийского" на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Это часть наказания клуба по итогам расследования скандала с расизмом во время поединка 14-го тура УПЛ с "Шахтером" в Харькове. Также киевляне заплатят штраф в размере 500 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что апелляция "Динамо" по данному вопросу была отклонена в полном объеме.

Матч "Динамо" - "Ворскла" состоится 22 февраля. Начало - в 17:00.

Напомним, во время матча "Шахтер" - "Динамо" в Харькове арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ на расизм лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" разгромом начало второй тренировочный сбор в Турции.