Динамо разгромом начало второй сбор в Турции (видео)

Киевляне легко разобрались с соперником из Словении.

Киевское "Динамо" провело первый товарищеский поединок в рамках второго тренировочного сбора в турецком Белеке.

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Команда Алексея Михайличенко встречалась со словенской "Олимпией" из Любляны и оформила разгромную победу со счетом 5:0.

"Динамо" полностью контролировало ситуацию на поле и еще до перерыва дважды поразило ворота соперников - точные удары на счету Буяльского и Вербича. После перерыва разрыв увеличил Русин, который заставил ошибиться вратаря. На 81-й минуте отличился де Пена красивым ударом со штрафного.

Уже в добавленное время Александр Романчук установил окончательный счет.

"Динамо" - "Олимпия" Любляна - 5:0

Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, де Пена, 81, Романчук, 90+1

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Буяльский, Соль

«Динамо» (2-й тайм): Бойко, Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Шапаренко, де Пена, Мащенко, Сухоручко, Русин

Полное видео матча

Следующий матч динамовцы проведут 6 февраля против норвежского "Стремсгодсета".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" отказалось продать легионера за пять миллионов долларов.