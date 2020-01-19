Еще один шаг к титулу: Ливерпуль обыграл МЮ в центральном матче тура АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа продлила свою невероятную серию в чемпионате Англии.

В центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед".

Счет в матче был открыт на 14-й минуте - Вирджил ван Дейк забил головой после подачи углового.

В первом тайме "красные" забили еще дважды, но оба гола были не засчитаны - сперва из-за фола на Давиде Де Хеа, а затем из-за офсайда.

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В дебюте второй половины встречи "МЮ" после удара Джордана Хендерсона спасла штанга. В то же время у гостей мог забивать Антони Марсьяль, однако пробил выше ворот.

Точка в матче была поставлена в компенсированное время - после паса Алиссона Мохамед Салах убежал к воротам "МЮ" и переиграл Де Хеа.

"Ливерпуль" одержал 21-ю победу в двадцати двух матчах в текущем чемпионате, набрал 64 очка и продолжает уверенно идти к чемпионскому титулу. "МЮ" (34 очка) занимает пятое место.

Отметим, что "Ливерпуль" установил новый рекорд пяти ведущих чемпионатов Европы по количеству очков за 22 матча. Предыдущее достижение принадлежало "Ман Сити" и "Баварии" (по 62 очка).

"Ливерпуль - "Манчестер Юнайтед" - 2:0

Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино (Фабиньо, 83), Мане (Ориги, 83)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Мата, 74), Перейра (Гринвуд, 74), Джеймс, Марсьяль

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