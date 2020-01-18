Тоттенхэму Моуриньо не хватило 10 миллиметров для победного гола (фото)

Система определения гола не позволила "шпорам" одержать победу.

Лондонский "Тоттенхэм" мог вырвать победу в матче 23-го тура английской Премьер-лиги против "Уотфорда" (0:0), однако для победного гола команде Жозе Моуриньо не хватило десяти миллиметров.

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На третьей добавленной ко второму тайму минуте хавбек "Тоттенхэма" Эрик Ламела пробил по воротам, после чего мяч ударился в линию, и его выбил защитник Игнасио Пуссетто, который дебютировал за "Уотфорд".

Главный арбитр встречи Майкл Оливер не засчитал взятие ворот благодаря системе определения гола. Мяч полностью не пересек линию - не хватило 10,04 миллиметра.

Отметим, что "Тоттенхэм" не сумел выиграть в АПЛ в четвертом матче кряду и в турнирной таблице располагается лишь на восьмой позиции.

Not a bad first touch for your new club!@nachopussetto 😲 pic.twitter.com/fKNX5TQsgQ — Watford Football Club (@WatfordFC) 18 января 2020 г.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисты "Манчестер Сити" отметили победу вечеринкой в отеле.