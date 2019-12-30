"Кто играл под 10-м номером?": Милевский пообщался с фанатами в образе Деда Мороза (видео)
Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский погулял по зимнему Киеву в образе Деда Мороза.
Читайте такжеКак праздновали Рождество звезды футбола: яркие фото
Футболист порадовал подписчиков оригинальным роликом на своем канале "Миля" в YouTube.
Бывший форвард сборной Украины с бородой и мешком подарков общался с фанатами киевского "Динамо" и спрашивал их мнение о нынешних проблемах клуба, а также уточнял, кто из ветеранов мог бы сейчас помочь команде, намекая на самого себя.
"Кто играл под 10-м номером?", - даже такой уточняющий вопрос порой не помогал болельщикам вспомнить фамилию Милевского.
Тем не менее, все, кто упоминал Артема, получали от него новогодний подарок. Некоторые даже узнавали его по голосу.
Напомним, в 2019 году Милевский в составе "Динамо-Брест" стал чемпионом Беларуси.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Милевский показал, как отдыхает с девушкой на Бали.