"Кто играл под 10-м номером?": Милевский пообщался с фанатами в образе Деда Мороза (видео)

Украинский нападающий разместил второй ролик в своем блоге на YouTube.

Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский погулял по зимнему Киеву в образе Деда Мороза.

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Футболист порадовал подписчиков оригинальным роликом на своем канале "Миля" в YouTube.

Бывший форвард сборной Украины с бородой и мешком подарков общался с фанатами киевского "Динамо" и спрашивал их мнение о нынешних проблемах клуба, а также уточнял, кто из ветеранов мог бы сейчас помочь команде, намекая на самого себя.

"Кто играл под 10-м номером?", - даже такой уточняющий вопрос порой не помогал болельщикам вспомнить фамилию Милевского.

Тем не менее, все, кто упоминал Артема, получали от него новогодний подарок. Некоторые даже узнавали его по голосу.

Напомним, в 2019 году Милевский в составе "Динамо-Брест" стал чемпионом Беларуси.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Милевский показал, как отдыхает с девушкой на Бали.