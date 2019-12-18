Милевский показал, как отдыхает с девушкой на Бали (фото)

Украинский нападающий проводит отпуск в теплых краях.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский в межсезонье отправился в отпуск на Бали.

Украинский форвард отдыхает в Индонезии вместе со своей девушкой Валерией.

Милевский поделился снимками с отдыха со своими подписчиками в Instagram. Девушка футболиста также показала фото с отдыха в сети.

Напомним, в 2019 году 34-летний Милевский стал чемпионом Беларуси в составе "Динамо-Брест". По ходу сезона украинец забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 26 матчах чемпионата.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Милевский жестко раскритиковал игроков киевского "Динамо" после поражения от "Зари".