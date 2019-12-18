Милевский показал, как отдыхает с девушкой на Бали (фото)
15:43, 18 декабря 2019Футбол
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Украинский нападающий проводит отпуск в теплых краях.
Артем Милевский на отдыхе / фото: instagram.com/timi1010
Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский в межсезонье отправился в отпуск на Бали.
Украинский форвард отдыхает в Индонезии вместе со своей девушкой Валерией.
Милевский поделился снимками с отдыха со своими подписчиками в Instagram. Девушка футболиста также показала фото с отдыха в сети.
Напомним, в 2019 году 34-летний Милевский стал чемпионом Беларуси в составе "Динамо-Брест". По ходу сезона украинец забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 26 матчах чемпионата.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Милевский жестко раскритиковал игроков киевского "Динамо" после поражения от "Зари".
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