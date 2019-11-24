Гол украинца Хобленко принес команде Милевского титул в чемпионате Беларуси (видео)
15:15, 24 ноября 2019Футбол
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Решающую победу "Динамо-Брест" удалось добыть благодаря единственному голу.
Хобленко принес команде из Бреста историческую победу / фото: ФК Динамо-Брест
"Динамо-Брест" впервые в истории стало чемпионом Беларуси.
В поединке 29-го тура чемпионата динамовцы принимали "Витебск" и одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил украинский форвард Алексей Хобленко.
Это девятый гол Хобленко в нынешнем сезоне. Таким образом, "Динамо-Брест" удалось прервать гегемонию БАТЭ, которая продолжалась 13 лет, и впервые в истории клуба завоевать чемпионский титул за тур до финиша текущего сезона.
Помимо Хобленко золотые медали чемпионата получат украинцы Артем Милевский и Александр Нойок.
УНИАН ранее сообщал о том, что Милевский отметился голом в чемпионате Беларуси.
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