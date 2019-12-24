"Не хочет играть в футбол": стало известно, почему Динамо планирует избавиться от новичка-легионера

Полузащитник Мохаммед Кадири перешел в киевский клуб только летом.

Стала известна причина, по которой "Динамо" хочет продать полузащитника Мохаммеда Кадири.

Ведущие программы "ТаТоТаке" на YouTube Сергей Болотников и Михаил Спиваковский сообщили, что Кадири не хочет играть и постоянно находит оправдания:

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"По нашей информации, он не очень хочет вообще играть в футбол. Травма, о которой говорили, уже вроде как давно залечена, но Кадири не возвращается в строй. Может, в какой-то степени просто приятно ходить к банкомату раз в месяц. Он постоянно говорит тренерам, что у него что-то болит. Просто не хочет играть, а хочет лишь получать зарплату. Типичный бзик африканских игроков. Вот "Динамо" на него попало".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" хочет продать пятерых легионеров, в том числе - Кадири.

В текущем сезоне ганский полузащитник лишь четыре раза появлялся на поле в составе "Динамо".

УНИАН ранее также сообщал о том, что перуанский клуб хочет арендовать легионера "Динамо".