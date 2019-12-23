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Перуанский клуб хочет арендовать легионера Динамо

11:16, 23 декабря 2019
Футбол
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Карлос Самбрано в текущем сезоне не выходит на поле в составе Динамо / фото: ФК Динамо Киев

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Об этом сообщает Futbol Peruano

По информации источника, перуанцы хотят арендовать 30-летнего футболиста на полгода до окончания текущего сезона.

Сам футболист готов покинуть украинскую команду, так как вообще не получает игрового времени. В этом году он попадал лишь в заявку киевлян на матчи, но на поле так и не вышел.

Самбрано перешел в "Динамо" еще в прошлом году, но его дебют за команду так и не состоялся. Киевляне отдавали перуанца в аренду в швейцарский "Базель".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" сделало предложение по полузащитнику "Зари".

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Теги: #Динамо