Перуанский клуб хочет арендовать легионера Динамо
11:16, 23 декабря 2019Футбол
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Карлос Самбрано пока так и не дебютировал за киевлян.
Карлос Самбрано в текущем сезоне не выходит на поле в составе Динамо / фото: ФК Динамо Киев
Перуанский клуб "Альянса Лима" сделал предложение киевскому "Динамо" об аренде центрального защитника Карлоса Самбрано.
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Об этом сообщает Futbol Peruano.
По информации источника, перуанцы хотят арендовать 30-летнего футболиста на полгода до окончания текущего сезона.
Сам футболист готов покинуть украинскую команду, так как вообще не получает игрового времени. В этом году он попадал лишь в заявку киевлян на матчи, но на поле так и не вышел.
Самбрано перешел в "Динамо" еще в прошлом году, но его дебют за команду так и не состоялся. Киевляне отдавали перуанца в аренду в швейцарский "Базель".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" сделало предложение по полузащитнику "Зари".
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