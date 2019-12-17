Динамо попытается продать пятерых легионеров - СМИ

Киевлянам не нужны игроки, которые не могут помочь клубу по мнению руководства и тренерского штаба.

В зимнее межсезонье "Динамо" могут покинуть пятеро легионеров - Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Жерсон Родригес, Мохаммед Кадири и Фран Соль.

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Об этом в программе "Циганик Live" на YouTube сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Таких легионеров, как сейчас в "Динамо", очень много в украинском футболе. И не факт, что они бы выиграли конкуренцию, если бы не тот момент, что их нужно ставить, ведь у них большая зарплата и дорогие трансферы. От них нужно избавляться. Кадар, Кендзера, Родригес, Кадири и Соль - это те футболисты, которые уже ничего киевскому "Динамо" не дадут. Это однозначно. Никакого движения вперед с ними уже не будет.

Насколько мне известно, в планах у "Динамо" найти зимой новые клубы для пятерки игроков, которых я назвал. Получится или нет - это уже другой вопрос. Это проблема тех людей, которые привезли данных футболистов в "Динамо" и рекомендовали их клубу, взяв за них ответственность", - заявил Цыганык.

Стоит отметить, что "Динамо" уже покинуло Лигу Европы и продолжает борьбу только в УПЛ и Кубке Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" следит за защитником сборной Украины.