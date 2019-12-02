Футбольные звезды Украины-2019: стали известны победители во всех номинациях
В Киеве прошла церемония "Футбольные звезды Украины-2019", в ходе которой были названы победители в различных номинациях.
Победители определялись по результатам голосования профессиональных футболистов, футболисток и тренеров клубов УПЛ и ПФЛ.
Все победители премии:
Лучший футболист - Тайсон ("Шахтер")
Лучшая футболистка - Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1")
Лучший гол - Надежда Иванченко ("Ладомир")
Лучший тренер мужских команд - Андрей Шевченко (сборная Украины)
Лучший тренер молодежных команд - Александр Петраков (сборная Украины U-20)
Лучший тренер женских команд - Роман Заев ("Восход")
Лучший украинский легионер - Александр Зинченко ("Манчестер Сити")
Лучший голкипер среди мужчин - Андрей Пятов ("Шахтер")
Лучший голкипер среди женщин - Екатерина Самсон ("Жилстрой-2")
Лучший арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Лучший игрок с инвалидностью - Дмитрий Украинец (Киев)
Лучший игрок в студенческом футболе - Юрий Заставецкий (Тернопольский национальный педагогический университет)
Лучший игрок по пляжному футболу - Андрей Неруш ("Евроформат-Бодони")
Лучший игрок по футзалу - Кирилл Цыпун ("Продэксим")
Лучший молодой футболист (до 21 года) - Виталий Миколенко ("Динамо")
Лучшая молодая футболистка (до 19 лет) - Юлия Христюк ("ЕМС-Подолье")
Лучшая футбольная школа - Академия "Шахтера"
Также были названы символическая сборная года среди мужчин и среди женщин.
Символическая сборная года (мужчины): Пятов, Караваев, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Тайсон, Степаненко, Буяльский, Марлос, Цыганков, Мораес
Символическая сборная года (женщины): Самсон, Алексанян, Воронина, Подольская, Басанская, Билокур, Шевчук, Апанащенко, Кунина, Гирин, Калинина
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты "Динамо" проигнорировали церемонию "Футбольные звезды Украины-2019".