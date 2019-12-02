Футбольные звезды Украины-2019: стали известны победители во всех номинациях

Тайсон, Александр Зинченко, Андрей Шевченко, Виталий Миколенко и другие получили награды от УАФ.

В Киеве прошла церемония "Футбольные звезды Украины-2019", в ходе которой были названы победители в различных номинациях.

Победители определялись по результатам голосования профессиональных футболистов, футболисток и тренеров клубов УПЛ и ПФЛ.

Все победители премии:

Лучший футболист - Тайсон ("Шахтер")

Лучшая футболистка - Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1")

Лучший гол - Надежда Иванченко ("Ладомир")

Лучший тренер мужских команд - Андрей Шевченко (сборная Украины)

Лучший тренер молодежных команд - Александр Петраков (сборная Украины U-20)

Лучший тренер женских команд - Роман Заев ("Восход")

Лучший украинский легионер - Александр Зинченко ("Манчестер Сити")

Лучший голкипер среди мужчин - Андрей Пятов ("Шахтер")

Лучший голкипер среди женщин - Екатерина Самсон ("Жилстрой-2")

Лучший арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Лучший игрок с инвалидностью - Дмитрий Украинец (Киев)

Лучший игрок в студенческом футболе - Юрий Заставецкий (Тернопольский национальный педагогический университет)

Лучший игрок по пляжному футболу - Андрей Неруш ("Евроформат-Бодони")

Лучший игрок по футзалу - Кирилл Цыпун ("Продэксим")

Лучший молодой футболист (до 21 года) - Виталий Миколенко ("Динамо")

Лучшая молодая футболистка (до 19 лет) - Юлия Христюк ("ЕМС-Подолье")

Лучшая футбольная школа - Академия "Шахтера"

Также были названы символическая сборная года среди мужчин и среди женщин.

Символическая сборная года (мужчины): Пятов, Караваев, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Тайсон, Степаненко, Буяльский, Марлос, Цыганков, Мораес

Символическая сборная года (женщины): Самсон, Алексанян, Воронина, Подольская, Басанская, Билокур, Шевчук, Апанащенко, Кунина, Гирин, Калинина

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты "Динамо" проигнорировали церемонию "Футбольные звезды Украины-2019".