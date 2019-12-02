Футболисты Динамо проигнорировали церемонию Футбольные звезды Украины-2019
20:11, 02 декабря 2019Футбол
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Ни один из игроков не посетил церемонию награждения.
Виктор Цыганков номинирован на звание лучшего футболиста года / фото: ФК Динамо Киев
Футболисты киевского "Динамо" не посетили церемонию награждения "Футбольные звезды-2019", которая проходит на "Олимпийском".
Как сообщает Tribuna.com, на церемонии не появился ни один из игроков киевского клуба.
Стоит отметить, что полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков номинирован на звание лучшего игрока года в Украине, защитник Виталий Миколенко - на звание лучшего молодого футболиста (до 21 года), Георгий Бущан - лучшего вратаря, а Сергей Сидорчук и Георгий Цитаишвили - на автора лучшего гола.
Футболисты "Шахтера", номинированные на награды, на церемонии присутствуют.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в сети эмоционально отреагировали на поражение "Динамо" в Лиге Европы.
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