Футболисты Динамо проигнорировали церемонию Футбольные звезды Украины-2019

Ни один из игроков не посетил церемонию награждения.

Футболисты киевского "Динамо" не посетили церемонию награждения "Футбольные звезды-2019", которая проходит на "Олимпийском".

Как сообщает Tribuna.com, на церемонии не появился ни один из игроков киевского клуба.

Стоит отметить, что полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков номинирован на звание лучшего игрока года в Украине, защитник Виталий Миколенко - на звание лучшего молодого футболиста (до 21 года), Георгий Бущан - лучшего вратаря, а Сергей Сидорчук и Георгий Цитаишвили - на автора лучшего гола.

Футболисты "Шахтера", номинированные на награды, на церемонии присутствуют.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в сети эмоционально отреагировали на поражение "Динамо" в Лиге Европы.