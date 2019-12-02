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Футболисты Динамо проигнорировали церемонию Футбольные звезды Украины-2019

20:11, 02 декабря 2019
Футбол
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Виктор Цыганков номинирован на звание лучшего футболиста года / фото: ФК Динамо Киев

Как сообщает Tribuna.com, на церемонии не появился ни один из игроков киевского клуба.

Стоит отметить, что полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков номинирован на звание лучшего игрока года в Украине, защитник Виталий Миколенко - на звание лучшего молодого футболиста (до 21 года), Георгий Бущан - лучшего вратаря, а Сергей Сидорчук и Георгий Цитаишвили - на автора лучшего гола.

Футболисты "Шахтера", номинированные на награды, на церемонии присутствуют.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в сети эмоционально отреагировали на поражение "Динамо" в Лиге Европы.

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Теги: #Динамо#футбол