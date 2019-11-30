Сборная Украины узнала соперников по Евро-2020

Весной осталось узнать, кто попадет в квартет к украинцам из плей-офф Лиги наций.

30 ноября в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 по футболу.

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Сборная Украины еще до жеребьевки попала в группу С вместе с Нидерландами.

По итогам процедуры в компанию к команде Андрея Шевченко и нидерландцам из третьей корзины попала сборная Австрии.

Группа С

Украина

Нидерланды

Австрия

Победитель плей-офф Лиги наций

По итогам плей-офф Лиги наций из четвертой корзины в одну группу со сборной Украины может попасть сборная Румынии, если она пройдет на Евро-2020 по Пути A. Если румынской сборной не будет на Евро, то Украине достанется победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

Полуфиналы плей-офф Лиги наций пройдут 26 марта, а финалы - 31 марта. В зависимости от развития событий на этой стадии определится четвертый соперник сборной Украины.

Открытие Евро-2020 пройдет 12 июня в Риме, а групповой этап завершится 24 июня. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды и четыре третьих места.

Матчи группы С пройдут в Бухаресте и Амстердаме. Даты игр - 14, 18 и 22 июня.

УНИАН ранее сообщал о том, что Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных по итогам 2019 года.