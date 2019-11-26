Шевченко вошел в топ-10 рейтинга тренеров национальных сборных

Украинский тренер включен в десятку лучших по результатам 2019 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших тренеров национальных сборных в 2019 году.

Об этом сообщает официальный сайт IFFHS.

Восьмое место в данном рейтинге занял главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Шевченко набрал в рейтинге 48 баллов, что является новым рекордом для Украины. Предыдущий рекорд (28 баллов в 2005 году) принадлежал Олегу Блохину.

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Еще один украинский специалист Александр Петраков, который привел сборную Украины к победе на чемпионате мира U-20, занял в рейтинге 19-е место.

Лучшим тренером года признан Фернанду Сантуш, под руководством которого сборная Португалии выиграла Лигу наций.

Топ-10 тренеров сборных в 2019 году

1. Фернанду Сантуш (сборная Португалии) - 112 баллов

2. Тите (Бразилия) - 102

3. Роберто Мартинес (Бельгия) - 97

4. Дидье Дешам (Франция) - 87

5. Джамель Бельмади (Алжир) - 61

6. Гарет Саутгейт (Англия) - 45

7. Роберто Манчини (Италия) - 42

8. Андрей Шевченко (Украина) - 41

9. Рикардо Гарека (Перу) - 22

10. Николя Дюпюи (Мадагаскар) и Феликс Санчес Бас (Катар) - 11...

Напомним, под руководством Шевченко в 2019 году сборная Украины впервые в своей истории ни разу за год не проиграла, а также впервые выиграла отборочную группу в квалификации на чемпионат Европы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что вратарь сборной Украины Андрей Пятов вошел в топ-20 лучших игроков отбора на Евро-2020.