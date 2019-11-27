"Я там лишний": Ракицкий высказался о решении завершить карьеру в сборной Украины

Защитник "Зенита" объяснил свой поступок.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий объяснил свое решение завершить карьеру в сборной Украины.

В интервью изданию "Фонтанка" Ракицкий заявил, что сборная не нуждается в его помощи:

Читайте также"Ждал вызов весь 2019 год": Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

"Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишний".

Также Ракицкий вспомнил о том, как на его решение отреагировали болельщики:

"Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие - "понимаем твой выбор".

Напомним, Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины после того, как перешел из "Шахтера" в "Зенит". Всего на счету защитника 54 матча в футболке "желто-синих".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Евгений Коноплянка увидел негатив в отсутствии Ракицкого в сборной.