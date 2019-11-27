"Я там лишний": Ракицкий высказался о решении завершить карьеру в сборной Украины
16:24, 27 ноября 2019Футбол
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Защитник "Зенита" объяснил свой поступок.
Ярослав Ракицкий играет за Зенит с января / фото: ФК Зенит
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий объяснил свое решение завершить карьеру в сборной Украины.
В интервью изданию "Фонтанка" Ракицкий заявил, что сборная не нуждается в его помощи:
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"Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишний".
Также Ракицкий вспомнил о том, как на его решение отреагировали болельщики:
"Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие - "понимаем твой выбор".
Напомним, Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины после того, как перешел из "Шахтера" в "Зенит". Всего на счету защитника 54 матча в футболке "желто-синих".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Евгений Коноплянка увидел негатив в отсутствии Ракицкого в сборной.
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