"Замечательный человек": Коноплянка увидел негатив в отсутствии Ракицкого в сборной Украины

Полузащитник считает, что защитник "Зенита" мог бы помочь команде.

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что национальной команде не хватает центрального защитника Ярослава Ракицкого.

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Вингера цитирует журнал "Футбол".

"Конечно без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает.

Помимо того, что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек", - отметил Коноплянка.

Сборная Украины по итогам квалификации Евро-2020 вышла в финальную часть турнира.

Ракицкий провел за национальную команду 54 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Защитник потерял место в команде после того, как перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит".

УНИАН ранее сообщал о том, что Ракицкий объявил о завершении международной карьеры.