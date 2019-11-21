Украинский клуб уступил Барселоне в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов

"Продэксим" не справился с каталонским суперклубом.

Херсонский "Продэксим" провел второй матч в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу.

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В Минске украинская команда встречалась с "Барселоной" и потерпела поражение - 2:4.

В составе "Продэксима" отличились Рониньо и Михаил Зварич.

В первом туре херсонцы обыграли белорусскую "Столицу" - 2:1. На групповом этапе в рамках группы D "Продэксим" сыграет заключительный поединок с чешской "Спартой" (23 ноября). Матч также пройдет в Минске.

Победитель группы выйдет в финальный турнир, который пройдет в апреле.

Отметим, что на предыдущем этапе Лиги чемпионов "Продэксим" занял первое место в одной группе с португальской "Бенфикой", азербайджанским "Аразом" и бельгийским клубом "Халле Гооик".

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины дошла до четвертьфинала на ЧМ по мини-футболу.