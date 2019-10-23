Малиновский забил дебютный мяч за Аталанту в матче против Манчестер Сити (фото, видео)

Украинский полузащитник реализовал пенальти в поединке ЛЧ.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отличился голом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

На 28-й минуте встречи Малиновский вывел свою команду вперед, реализовав пенальти.

Этот гол стал для Малиновского первым результативным действием в составе "Аталанты" в официальных матчах.

Отметим, что гол украинца не помог "Аталанте" добиться положительного результата. Встреча в итоге завершилась поражением итальянского клуба со счетом 1:5.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Малиновский стал одним из лучших в матче чемпионата Италии против "Лацио".